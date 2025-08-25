Ova boja može da proda vašu kuću za 5.000 € više: Odmah privlači kupce, poslušajte agente za nekretnine

Ko bi rekao da kanta farbe može da bude toliko vrijedna?

Prodaja kuće često podrazumijeva male prepravke i "uradi sam" prilagođavanja kako biste privukli kupce. Ako ste u procesu prodaje, možda biste željeli da razmislite o nekoliko projekata farbanja, počevši od boje ulaznih vrata.

Izvještaj kompanije Zillow analizirao je 135.000 fotografija starih kuća širom zemlje kako bi se vidjelo kako boje farbe utiču na prodaju. Otkrili su da kuće sa ulaznim vratima u ugljeničnoj, dimnoj ili crnoj boji prodaju za oko 5.000 evra više nego što se očekivalo. Prema tome, kanta crne boje je sjajna investicija.

U svojoj studiji, Zillow je takođe otkrio da kuhinje u "tuxedo" stilu, gdje gornji i donji elementi imaju različite boje, takođe prodaju za više novca. Možda možete da postavite svoj dom sa nekim od ovih elemenata.

Šta je sa ostatkom kuće?

Što se tiče ostatka kuće, hladne i neutralne boje zidova generalno su omiljene kod kupaca. Svijetloplave kupatilske zidove posebno su voljeli kupci u kućama koje su prodavane po višoj cijeni. S druge strane, kuće sa zidovima tamnocrvene ili braon boje prodavale su se i do 2.000 evra manje nego što se očekivalo. Svježa farba preko onog braon zida koji volite neće vas koštati mnogo u poređenju sa onim što ćete dobiti prilikom prodaje.

Za spoljašnjost kuće

Kuće sa krem ili svijetložutom fasadom prodavale su se za oko 3.000 evra manje od drugih kuća. Samo imajte na umu da farbanje spoljašnjosti kuće može da bude skup posao, zavisno od veličine kuće i materijala. Ipak, najvažniji savjet za prodaju kuće po višoj cijeni je da budete u dobrim odnosima sa svojim agentom za nekretnine.

