SZO upozorava: Svaka treća žena je žrtva nasilja

Jedna od tri žene širom svijeta, što je oko 840 miliona žena, doživjela je seksualno nasilje ili nasilje od svog partnera, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).

Izvor: Shutterstock

"Broj od 840 miliona žena širom svijeta nije se mnogo promijenio od 2000. godine", navodi se u saopštenju.

Tokom proteklih 12 mjeseci, 316 miliona žena doživjelo je fizičko ili seksualno nasilje od intimnog partnera, od kojih su 12,5 miliona adolescenti od 15 do 19 godina.

Gotovo 263 miliona žena starijih od 15 godina doživjelo je seksualno nasilje van veze, a stručnjaci upozoravaju da se ovaj vid nasilja nedovoljno prijavljuje "zbog stigme i straha".

"Žene koje žive u najmanje razvijenim, sukobima pogođenim i klimatski osjetljivim regionima suočavaju se sa najvećim rizicima", ističe SZO.

Stručnjaci su dodali da, uprkos sve većem broju dokaza o efikasnim mjerama za sprečavanje nasilja nad ženama, finansiranje takvih inicijativa opada, dok humanitarne krize, tehnološke promjene i rastuća socioekonomska nejednakost dodatno povećavaju rizike za milione žena i djevojčica.