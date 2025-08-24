logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Objavila uznemirujući snimak: Ana Nikolić pretučena, prijavila Raleta za nasilje 1

Objavila uznemirujući snimak: Ana Nikolić pretučena, prijavila Raleta za nasilje

Autor Nevena Davidović
1

Pjevačica se oglasila na Instagram profilu i podijelila uznemirujući snimak nakon što je prijavila Raleta za nasilje.

Pretučena Ana Nikolić Izvor: Instagram/ananikolicofficial/Prinstscreen

Pjevačica Ana Nikolić prijavila je juče svog partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, za nasilje, nakon čega su oboje završili u policiji.

Kako mediji iz Srbije prenose, Raletu je izrečena hitna policijska mjera zbog nasilja nad pjevačicom, a protiv njega je podnijeta i krivična prijava. Ana je nakon davanja izjave napustila policijsku stanicu i uputila se u nepoznatom pravcu.

Nedugo zatim, pjevačica je stigla u Urgentni centar u Beogradu, gdje joj je ukazana pomoć.

Ana se potom oglasila i na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu podijelila je uznemirujući snimak na kojem se vide rane po licu i tijelu, dok joj je majica bila prekrivena krvlju. 

"Hvala Bogu da sam te se riješila. Vojine zovi mog brata, majku, muriju, zovi hitnu pomoć, čovjek me prebio. Razvalio mi je sljepoočnicu, zatvorio mi je oko.... Pozovi hitnu, sve ljude molim te. Znači ide mi krv sa svih strana, ne mogu da pričam više, sva sam u modricama i izubijana sam skroz", rekla je pjevačica.

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ana Nikolić nasilje nad ženama

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Brko

Bitno da je objavila za pratitelje. Kakav degeneričan svijet. Zovi policiju a ne instagram

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA