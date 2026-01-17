BORS predložio Miniću: Radan Ostojić za ministra rada i boračko-invalidske zaštite

Boračka organizacija Repubilke Srpske (BORS) traži da funkciju ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske u novoj vladi obavlja predsjednik ove organizacije Radan Ostojić, saopšteno je nakon vanredne telefonske sjednice Predsjedništva BORS-a.

Izvor: BORS

U saopštenju se ističe da je ovakav zaključak donesen jer BORS ima više od 100.000 pripadnika boračkih kategorija o kojima resorno ministarstvo vodi brigu, te da samim tim ima apspolutno pravo i obavezu da predloži kandidata za ministra.

Iz BORS-a navode da je Ostojić po svojim osobinama, kvalifikacijama i zaslugama najpozvaniji da obavlja ovu funkciju.

"Vjerujemo da će mandatar Savo Minić prihvatiti prijedlog BORS-a", dodaje se u saopštenju.

Iz BORS-a ističu da će i u narednom periodu kod izbora resornog ministra predlagati svog kandidata i insistirati da nadležni to prihvate, a sve zbog veličine, značaja i broja pripadnika boračkih kategorija koje okuplja ova organizacija.

Premijer Srpske Minić danas će u Banjaluci održati konferenciju za novinare na kojoj će saopštiti prijedlog nove vlade.

(Srna)