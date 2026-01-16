logo
Minić: U subotu u 17 saopštavam imena novih ministara 1

Minić: U subotu u 17 saopštavam imena novih ministara

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
1

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je u Banjaluci da je danas završio konsultacije sa predstavnicima političkih partija i socijalnih partnera, te da će sutra u 17 časova na konferenciji za novinare saopštiti imena novih ministara.

Minić sutra saopštava imena novih ministara Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nakon konsultacija sa delegacijom SNSD-a, koju je predvodio lider stranke Milorad Dodik, Minić je zahvalio ovoj političkoj partiji na ponovo ukazanom povjerenju za sastav vlade.

"Veoma sam zadovoljan i želim da zahvalim svim socijalnim partnerima na podršci i razumijevanju političkog tranutka i ovakvih odluka. Zahvalan sam predstavnicima svih partija koje čine vlast u Republici Srpskoj od kojih sam dobio maksimalnu podršku", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, svi poslanici iz stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj će u nedjelju prisustvovati sjednici Narodne skupštine.

"To govori da smo svjesni trenutka u kojem pravimo ovako ozbiljan politički poduhvat. Ovo je primjer stabilnosti, jer samo stabilne institucije u ovako kratkom trenutku mogu dati institucionalni odgovor, kao i preduprijediti moguće probleme", naglasio je Minić.

On je dodao da samo odgovorni ljudi mogu napraviti ovakav čin.

"Bilo bi neozbiljno od nas svih da dođemo i kažemo da se nešto desilo i da imamo problem, a da nismo ništa uradili da ga preduprijedimo. Mi sada vodimo politiku koja je iznuđena od Republike Srpske, ali je isto tako maksimalno odgovorna", istakao je Minić.

Republika Srpska i njene institucije, dodao je Minić, zadržavaju kontinuitet.

"Nema razloga za brigu, sve obaveze i davanja će biti završavani u kontinuitetu i po planu", rekao je Minić.

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Ovo je sprdacina, dajte ljudi izadjimo na ulicu, jeste vi svjesni da svi na vodecim funkcijama smatraju nas maloumnicima?

