Minić nakon sastanka: Republika Srpska finansijski stabilna, nova vlada nastavlja reformski kurs

Predstavnici svih saveza, organizacija i udruženja koji su prisustvovali današnjem sastanku iskazali su jedinstvenu podršku formiranju nove vlade i Miniću koji će je ponovo voditi.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da formiranje nove vlade ide u prilog daljem jačanju institucionalne i političke stabilnosti Republike Srpske.

U okviru konsultacija sa predstavnicima saveza, organizacija i udruženja, Minić je naglasio da će nova vlada ostati privržena realizaciji svih zacrtanih ciljeva usmjerenih ka daljem ekonomskom i privrednom jačanju.

On je istakao da je Republika Srpska finansijski potpuno stabilna, da se sva budžetska davanja redovno izmiruju i da će nova vlada još agilnije nastaviti aktivnosti na unapređenju materijalnog položaja svih kategorija građana i podsticanju privrednog rasta u Srpskoj.

Predstavnici svih saveza, organizacija i udruženja koji su prisustvovali današnjem sastanku iskazali su jedinstvenu podršku formiranju nove vlade i Miniću koji će je ponovo voditi, poručivši da Republika Srpska mora sačuvati stabilnost i svoj institucionalni kapacitet.

Dali su podršku ideji za još efikasnijom i operativnijom vladom kojoj treba nova snaga za realizaciju obećanog, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Današnjem sastanku prisustvovali su predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske, Organizacije amputiraca Republike Srpske UDAS, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida, te Saveza udruženja civilnih žrtava rata.

Prisutni su bili i predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske, Udruženja građana "Veterani Republike Srpske", Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, Organizacije starješina Vojske Republike Srpske, Konfederacije sindikata Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske, kao i Zanatsko-preduzetničke komore, Saveza opština i gradova Republike Srpske, Saveza sindikata Republike Srpske.

Konsultacijama su prisustvovali i predstavnici Udruženja penzionera Republike Srpske, Unije poslodavaca, Univerziteta u Banjaluci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Unije studenata i Omladinskog savjeta Srpske, te opština iz Federacije BiH /FBiH/ sa većinskim srpskim stanovništvom.

Prisustvovali su i predstavnici Zadružnog saveza Republike Srpske, Poslovnog udruženja "Zajednica živinara Republike Srpske", republičkog Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača, Saveza udruženja pčelara, Udruženja voćara, Udruženja povrtara, Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara Republike Srpske i Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske.