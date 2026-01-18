Minić u ekspozeu: Ostajemo vjerni slovu Dejtona i odbrani ustavnih pozicija

Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je izbor nove vlade dio političkog procesa koji je zrelo i odgovorno planiran sa nosiocima svih važnih političkih funkcija u Srpskoj, a kojom se potvrđuje politička odgovornost i stabilnost.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Moja poruka građanima je da nećemo gubiti ni jedan jedini dan, da ništa neće biti dovedeno u pitanje i da nećemo dozvoliti bilo kom faktoru da utiče na destabilizaciju procesa u Republici Srpskoj", rekao je Minić predstavljajući na posebnoj sjednici Narodne skupštine program rada.

On je istakao da je Republika Srpska nebrojeno puta dokazala da je otvoreno i demokratsko društvo i da je isključivo opredijeljena za mir, stabilnost i suživot svih građana, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost, političko, ideološko ili bilo koje drugo opredjeljenje i nova Vlada Republike Srpske u potpunosti ostaje na tom kursu.

"Nova Vlada će promovisati i naglašavati, Dejtonskim sporazumom utemeljen stav, da je Republika Srpska strana u Dejtonskom mirovnom sporazumu i potpisnica svih njegovih aneksa, te strana koja je međunarodno priznata tokom usaglašavanja Ženevskih i Njujorških principa koji su prethodili dejtonskim pregovorima. Prema tome, odgovor institucija Srpske i buduće Vlade je jasan, mi ostajemo vjerni slovu Dejtona i odbrani svojih ustavnih pozicija svim demokratskim, pravnim i političkim sredstvima", istakao je Minić.

On je naveo da je Republika Srpka trajna činjenica, da nije predmet pregovora i bez nje nema ni stabilnosti, niti budućnosti BiH.

"Mi smo opredijeljeni za povratak na izvorni Dejton i ponovo sa ovog mjesta pozivamo još jedanput predstavnike druga dva konstitutivna naroda na dijalog i saradnju, jer su nosioci suvereniteta u BiH konstitutivni narodi i entiteti", istakao je Minić.

On je ukazao da dejtonsko ustavno uređenje, sa svim svojim nedostacima, predstavlja jedini mogući ustavnopravni okvir za opstanak i funkcionisanje BiH na ustavom proklamovanim načelima pariteta i konsenzusa.

"Narodna skupština Republike Srpske je nosilac suverene volje naroda Republike Srpske, ima pravo i obavezu da zaštiti ustavni poredak Republike Srpske i ustavni poredak BiH", rekao je Minić.

On je naglasio da je pred prethodnu Vladu Republike Srpske postavio konkretne ciljeve djelovanja, a koji će biti nastavljeni i kroz novu Vladu.

"Da potvrdi i osnaži status Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH, da analizira i pripremi reorganizaciju institucija Republike Srpske, javnih preduzeća i javne uprave i da razmotri ulogu pravosudnih institucija Republike Srpske u zaštiti ustavnosti i zakonitosti u Republici Srpskoj, ali i u BiH", naveo je Minić.

On je dodao da je cilj da se donesu mjere za sprovođenje zakona Republike Srpske, posebno zakona koji se odnose na dejtonske nadležnosti Republike Srpske i da nastavi saradnju i zajedničko djelovanje sa organima Srbije u skladu sa Deklaracijom Svesrpskog sabora održanog 2024. godine.

"Da sprovede spoljnopolitičke aktivnosti u koordinaciji sa institucijama Republike Srpske i srpskim članom Predsjedništva BiH i da otpočne institucionalnu i ekonomsku transformaciju Republike Srpske ka samodrživoj, fiskalno stabilnoj i razvojno orijentisanoj zajednici, sa snažnim osloncem na domaće resurse, tržišta i ljudski potencijal", rekao je Minić

On je dodao da pravci djelovanja ostaju isti, a podrazumijevaju kratkoročnu podršku domaćoj potrošnji, uspostavljanje investicionog registra i podrška privredi i realnom sektoru.

Minić je istakao da je kroz osnivanje registra potrebno podržati izvoznike i dodatno aktivirati domaću radnu snagu.

"Cilj je i osnovati Fond dječje štednje da bi svaka novorođena beba, svako maloljetno dijete da dobije personalizovani račun, koji raste do punoljetstva, početka fakulteta ili otpočinjanja privatnog biznisa, pod uslovom da korisnik ostaje u Republici Srpskoj", naveo je Minić.

On je istakao da će se raditi na zakonodavnom paketu za samoodrživost, kao i na upravljanju podacima kao faktoru ekonomskog rasta.