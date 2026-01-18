logo
Odluka o ostavci Save Minića objavljena u Službenom glasniku RS

Odluka o ostavci Save Minića objavljena u Službenom glasniku RS

Izvor SRNA
0

"Službeni glasnik Republike Srpske" objavio je Odluku Narodne skupštine o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića.

Vijeće naroda dalo "zeleno svjetlo": Nema povrede vitalnog nacionalnog interesa u ostavci Minića Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Narodna skupština Republike Srpske ranije danas je usvojila odluku o ostavci premijera Save Minića.

Vijeće naroda Republike Srpske potom je utvrdilo da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa u odluci Narodne skupštine kojom je prihvaćena ostavka Minića.

U toku je sjednica Kolegijuma Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da bude utvrđen dnevni red posebne sjednice o izboru nove Vlade.

Sjednica bi trebalo da bude održana danas.

Premijer Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.

Tagovi

Vijeće naroda RS Savo Minić

