Minić: Posebno mi važno što je među novim ministrima i Hercegovac

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Budući mandatar Savo Minić istakao je da mu je posebno važno što će jedan od novih ministara u Vladi Republike Srpske biti Hercegovac.

Minić: Posebno mi važno što je među novim ministrima i Hercegovac Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Od pet novih imena u Vladi, dvojica ministara su nestranački. Posebno mi je važno da je među njima i jedan Hercegovac", napisao je Minić na "Iksu".

Minić je danas za novog ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje predložio bivšeg dekana Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Dragu Mastilovića, koji je rodom iz Gacka.

Osim Mastilovića, nestranačka ličnost u novoj vladi biće i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojičć, koji je predložen za ministra rada i boračko-invalidske zaštite.

Novi ministri u vladi biće i Radenko Bubić, koji je predložen za ministra privrede i preduzetništva, Irena Ignjatović za ministra porodice, omladine i sporta, dok bi Ned Puhovac trebalo da vodi resor trgovine i turizma.

