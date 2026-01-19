logo
Srpska dobila novu Vladu: Ministri položili zakletvu (FOTO) 2

Srpska dobila novu Vladu: Ministri položili zakletvu (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
2

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je noćas novu Vladu Republike Srpske na čelu sa premijerom Savom Minićem.

Srpska dobila novu Vladu RS Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

U novoj Vladi je pet novih ministara u odnosu na prethodni saziv i to u resorima rada i boračko-invalidske zaštite, nauke i visokog obrazovanja, porodice omladine i sporta, privrede i preduzetništva, te trgovine i turizma

Draga Mastilović izabran je za ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje, Radan Ostojić za mninistra rada i boračko-invlidske zaštite, Radenko Bubić za ministra privrede i preduzetništva.

Nedžad Ned Puhovac novi je ministara trgovine i turizma, a Irena Ignjatović ministar za porodicu, omladinu i sport.

Funkciju ministra finansija ponovo će obavljati Zora Vidović, unutrašnjih poslova Željko Budimir, saobraćaja i veza Zoran Stevanović, a energetike i rudarstva Petar Đokić.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite je Alen Šeranić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić, ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović, a ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.

U novoj Vladi Republike Srpske ostaju ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić, pravde Goran Selak i uprave i lokalne samouprave Senka Jujić.

Ovo je 19. saziv Vlade Republike Srpske.

Nakon izbora, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministri položili su svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, čime je okončana posebna sjednica.

Polaganju zakletve prisustvovala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

(Srna/Mondo)

Darko

Bravo Srpska, samo napred sto dalje od muslimanske fundamentalisticke srbo-mrzilacke Bosne i Hercegovine!

X men

@Darko Ovo su sve samo ne borci za Republiku Srpsku.

