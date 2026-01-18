Burno u NSRS: Narodni front traži da se ponište svi akti Vlade RS od 2. septembra

Narodni front predložio je zaključak kojim se traži da budu poništena sva pravna akta od 2. septembra 2025. godine do dana donošenja odluke Narodne skupštine Republike Srpske o izboru nove Vlade Republike Srpske, na šta su burno reagovali poslanici vladajuće koalicije.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

U zaključku, koji potpisuje Željko Dubravac u ime Poslaniičke grupe Narodni front, navodi se: Narodna skupština Republike Srpske zafdužuje Vladu Republike Srpske da poništi sva pravna akta u periodu od 2. septembra 2025. godine do dana donošenja odluke Narodne skupštine Republike Srpske o izboru nove Vlade Republike Srpske.

Mandatar za sastav vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je večeras da je opozicija zahtjevom da budu poništeni akti koje je Vlada usvojila od septembra prošle godine do sada želi da izazove apsolutni haos i uruši sve u Republici Srpskoj.

"Nevjerovatno je to što opozicija traži, odnosno Narodni front. Tako nešto ne bi zatražio najveći neprijatelj Republike Srpske", rekao je Minić na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske o izboru nove vlade Srpske.

On je upitao da li je moguće da SDS, kao najveća opoziciona partija, ne želi da se ogradi od zahtjeva da budu povučeni usvojeni akti Vlade.

"Da li znate šta ovo znači? Ovo je užas. Ovo Ustvani sud BiH neće uraditi. Zaključak je predložio Narodni front, a ostatak opozicije šuti. Nemam riječi za takav stav ovo je skandalozno", naglasio je Minić.

On je naveo da opozicija ovim traži da borci, invalidi, penzioneri vrate ono što su dobili.

"Da li ste svjesni da je prijedlog za samouništenje? Ovo znači predstanak funkcionisanja pravnog života u Republici Srpskoj", rekao je Minić.

Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da je zahtjev Narodnog fronta pucanje Republici Srpskoj u nogu i pucanje sebi u nogu.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske u ostavci Željko Budimir izjavio je na posebnoj sjednici Narodne skupštine Srpske da je opozicija spremna da uruši Republiku Srpsku i da na to ukazuju njihovi zahtjevi da se ponište sva pravna akta koja je donijela Vlada Save Minića, kao i poruke da su "institucije Srpske neodržive".

"To što opozicija zahtijeva od nas, to ne traži ni političko Sarajevo. Da li ste svjesni u kom narativu vi sada pričate? Ovo je kolaps jednih politika", rekao je Budimir u obraćanju opoziciji.

On je istakao da je opozicija dočekala situaciju gdje postoji kriza indukovana time što je jedan čovjek poništio sve zakone u Republici Srpskoj i pravi od toga situaciju u kojoj želi da pobijedi.

"I sada da bi išli do kraja, spremni ste da urušite Republiku Srpsku. Srpska je svetinja i sve što mi imamo. To nije dobro za ovu državu i ovaj narod. Vi ste izabrani od srpskog naroda i od partije koja je stvara Republiku Srpsku", rekao je Budimir.

Poslanik NPS-a Darko Banjac rekao je da opozicija želi da ugrozi Republiku Srpsku, što pokazuje i prijedlog poslanika Narodnog fronta Željka Dubravca da se ponište sve odluke Vlade donesene od septembra prošle godine do danas.

"Ono što se nije /Kristijan/ Šmit usudio da radi, to će uraditi opozicija. Ako je on avanturista koji je izazvao krizu, onda ovim zaključkom opozicija ne želi krizu već da poništi sve ono što je Vlada radila u prethodna četiri mjeseca", rekao je Banjac na konferenciji za novinare u Narodnoj skupštini.

On smatra da Ustavni sud BiH treba da se proglasi nenadležnim po pitanju izbora Vlade Republike Srpske.

"Ubijeđen sam da će se Ustavni sud BiH proglasiti nenadležnim po pitanju izbora Vlade Republike Srpske. Potez opozicije je ugrožavanje Republike Srpske", istakao je Banjac.

On kaže da je krajnji cilj opozicije da ne funkcioniše Republika Srpska.

"Očekujem od SDS-a da se ogradi od ovog prijedloga. Ako je predsjednik stranke Branko Balnuša za ovo, onda su oni u velikom problemu. Interesuje me šta Blanuša i svi predsjednici opozicionih partija misle o ovome", istakao je Banjac.

(Srna/Mondo)