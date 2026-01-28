Privredna komora RS pozvala prevoznike da blokade granica usmjere prema institucijama BiH

Privedna komora Republike Srpske pozvala je Konzorcijum "Logistika BiH" da protestne aktivnosti na teretnim graničnim prelazima usmjeri prema institucijama BiH, prije svega Savjetu ministara, jer blokada granice blokira privredu Srpske koja već trpi ogromnu štetu.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

Privredna komora Republike Srpske je naglasila da razumije probleme sa kojima se suočavaju prevoznici, ali ističe da blokade, u ovom obliku, predstavljaju blokadu privrede, a ne rješenje problema.

Upućen je apel da Konzorcijum "Logistika BiH" i prevoznici obustave blokade da bi se spriječile posljedice po realni sektor i zaposlene jer nastavak blokada teretnog saobraćaja na graničnim prelazima sa EU ozbiljno ugrožava domaću privredu i njeno poslovanje.

"Pozivamo Konzorcijum `Logistika BiH, kao i prevoznike da pokažu odgovornost i solidarnost sa privredom, te da protestne aktivnosti usmjere prema nadležnim institucijama, prije svega Savjetu ministara BiH, koje imaju obavezu da hitno reaguju i ponude sistemsko rješenje", rekao je predsjednik Komore Goran Račić.

Napomenuto je da privreda Republike Srpske već trpi značajne posljedice, koje se ogledaju u prekidu lanaca snabdijevanja, nemogućnosti isporuke ugovorene robe, kašnjenju repromaterijala i izloženosti visokim ugovornim penalima.

Iz Privredne komore su istakli da blokade ne pogađaju one koji su odgovorni za nastalu situaciju, već direktno pogađaju privredu, proizvođače, izvoznike i hiljade zaposlenih, jer svaki novi dan blokade nanosi dodatnu štetu i dovodi u pitanje opstanak pojedinih preduzeća.

Domaća privreda, koja je u velikoj mjeri oslonjena na tržište zapadne Evrope, rapidno gubi povjerenje svojih poslovnih partnera, te su pojedine kompanije već prinuđene da dio poslovanja sele u zemlje Evropske unije, čime se dugoročno narušava konkurentnost Republike Srpske i regiona u cjelini, navedeno je u saopštenju.

Iz Privredne komore su izrazili spremnost na otvoren dijalog i konstruktivan razgovor sa prevoznicima, nadležnim institucijama i svim relevantnim akterima, da bi se zajedničkim djelovanjem došlo do održivih rješenja koja će omogućiti nesmetan protok robe, zaštitu interesa privrede i dugoročnu stabilnost ekonomije Republike Srpske.

Komora istovremeno poziva nadležne organe da, u saradnji sa institucijama iz regiona, bez odlaganja pokrenu zajedničku inicijativu prema Evropskoj komisiji i susjednim zemljama, kako bi se omogućio nesmetan protok robe i očuvala stabilnost domaće ekonomije.

Upozorili su da bi nastavak blokada mogao imati ozbiljne i dugoročne posljedice po privredu, zaposlenost i ukupnu ekonomsku stabilnost Republike Srpske, te apeluje na razum, odgovornost i hitno djelovanje svih uključenih strana.