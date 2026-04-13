"Nije rekao posljednju riječ u politici": Dodik žali zbog Orbanovog poraza, ali najavljuje novi sastanak

Autor D.V. Izvor SRNA
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da mu je žao što je Viktor Orban izgubio na parlamentranim izborima u Mađarskoj, ali da će i dalje sarađivati sa njim, jer on nije rekao posljednju riječ u politici.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Orban je moj prijatelj i to i ostaje. Već prvi dan pokazao je da su mnoge laži koje su mu pripisivali u smislu diktature ostale apsolutno izgubljene, jer je priznao rezultate izbora i bez ikakvih ograničenja izvršio tarnziciju vlasti", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Mi u Republici Srpskoj ćemo, kaže Dodik, ostati veoma zahvalni Orbanu na onome što je učinio, prije svega, razumijevajući našu poziciju.

"Uvijek smo na neki način bili sami ovdje, osim Srbije, Rusije, i imali smo neoliberalni svijet protiv nas. Orban je bio tu glas razuma. Želim što prije da se vidim sa njim i da razgovaramo o tome kako ćemo dalje", rekao je Dodik.

Govoreći o projektima Republike Srpske i Mađarske, Dodik je rekao da su svi dogovoreni sa Vladom Viktora Orbana i da su u značajnom obimu već realizovani.

"Ako dođe do prekida, to će biti jednostrani prekid sa mađarske strane. Mi sa naše strane idemo dalje ako to bude moguće, ako ne, bez toga smo živjeli i prije pet, šest godina", zaključio je Dodik.

