logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Promjene neće biti kozmetičke": Crnadak se oglasio o osnovanoj stranci, najavio učešće na opštim izborima (VIDEO)

"Promjene neće biti kozmetičke": Crnadak se oglasio o osnovanoj stranci, najavio učešće na opštim izborima (VIDEO)

Autor D.V. Izvor SRNA
0

Narodni poslanik Igor Crnadak objavio je danas da je osnovao stranku PDP Republike Srpske sa kojom će, kako kaže, izaći na opšte izbore u oktobru.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"PDP Republike Srpske ide na ove izbore da pomogne da se naše društvo promijeni, da se naša ideja o modernoj i razvijenoj Republici Srpskoj realizuje", naveo je Crnadak u video-obraćanju objavljenom na društvenim mrežama.

Crnadak je poručio da je PDP-a sve manje i da ga skoro i nema od prošlog oktobra, te da su u toj partiji neki drugi ljudi koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa njim.

Zahvalio je počasnom predsjedniku PDP-a Mladenu Ivaniću, jer je, kako kaže, prepoznao šta se dašava danas i "odbio da podrži gašenje nečega što je stvarao".

On je rekao da PDP Republike Srpske čeka ozbiljan rad i obezbjeđivanje 5.000 potpisa da bi mogao da izađe na izbore.

Crnadak je donedavno obavljao funkcije šefa poslaničkog kluba PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i potpredsjednika stranke, koju je napustio zbog neslaganja sa predsjednikom partije Draškom Stanivukovićem.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Igor Crnadak PDP RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ