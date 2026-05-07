"Promjene neće biti kozmetičke": Crnadak se oglasio o osnovanoj stranci, najavio učešće na opštim izborima (VIDEO)

Narodni poslanik Igor Crnadak objavio je danas da je osnovao stranku PDP Republike Srpske sa kojom će, kako kaže, izaći na opšte izbore u oktobru.

"PDP Republike Srpske ide na ove izbore da pomogne da se naše društvo promijeni, da se naša ideja o modernoj i razvijenoj Republici Srpskoj realizuje", naveo je Crnadak u video-obraćanju objavljenom na društvenim mrežama.

Crnadak je poručio da je PDP-a sve manje i da ga skoro i nema od prošlog oktobra, te da su u toj partiji neki drugi ljudi koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa njim.

Zahvalio je počasnom predsjedniku PDP-a Mladenu Ivaniću, jer je, kako kaže, prepoznao šta se dašava danas i "odbio da podrži gašenje nečega što je stvarao".

On je rekao da PDP Republike Srpske čeka ozbiljan rad i obezbjeđivanje 5.000 potpisa da bi mogao da izađe na izbore.

Crnadak je donedavno obavljao funkcije šefa poslaničkog kluba PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i potpredsjednika stranke, koju je napustio zbog neslaganja sa predsjednikom partije Draškom Stanivukovićem.