Najgore u Banjaluci: Nezdrav vazduh u sedam gradova u BiH

Autor Haris Krhalić
Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju, posebno oboljelima od plućnih i srčanih bolesti, trudnicama, djeci i starijima.

Banjalučki tranzit Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vazduh je jutros nezdrav u Banjaluci, Sarajevu, Tuzli, Kaknju, Zenici, Tešnju i Visokom, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 9.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci 197, Kaknju 172, Sarajevu 156, Tešnju i Zenici 155, a u Tuzli i Visokom 152.

Oboljeli od plućnih i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, što se preporučuje i ostalom stanovništvu.

U Doboju, Brodu, Prijedoru, Ilijašu, Lukavcu i Hadžićima vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva. U Doboju indeks kvaliteta iznosi 144, Brodu 142, Prijedoru 141, Ilijašu 121, Lukavcu 125 i Hadžićima 104.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, te više od 300 opasan po zdravlje.

