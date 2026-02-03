logo
Vazduh u Banjaluci i još šest gradova nezdrav, Kakanj i Visoko u "crvenom"

Autor Dušan Volaš
0

U Kaknju i Visokom vazduh je danas vrlo nezdrav, pa se kod ljudi sa srčanim i respiratornim oboljenjima mogu javiti pojačani simptomi, dok i ostali građani mogu osjetiti negativan uticaj zagađenja.

3.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Mjerenje u 12.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Kaknju 207, a u Visokom 202, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Vazduh je nezdrav u Ilijašu gdje je indeks 186, Banjaluci 177, Travniku 174, Zenici 172, Prijedoru 162 i Sarajevu 161, zbog čega se licima sa bolestima srca i disajnih organa, kao i starijima, trudnicama i djeci, preporučuje da smanje duži boravak i veća naprezanja na otvorenom.

U Doboju, Brodu, Maglaju i Hadžićima vazduh je nezdrav za osjetljive grupe.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.

