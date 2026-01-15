Bez pojasa i sa telefonom u ruci: Policija evidentirala stotine prekršaja u Banjaluci

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka sproveli su 13. januara pojačanu saobraćajnu akciju na području grada, s ciljem unapređenja bezbjednosti u saobraćaju.

Izvor: Shutterstock

Akcija je bila usmjerena na kontrolu korištenja bezbjednosnog pojasa, sigurnosnih sjedalica za djecu i upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje.

Tokom akcije kontrolisano je ukupno 356 učesnika u saobraćaju, a evidentirano je 344 prekršaja. Najveći broj odnosio se na nekorištenje bezbjednosnog pojasa – čak 233 prekršaja iz člana 34. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Policija je zabilježila i 50 prekršaja korištenja mobilnog telefona za vrijeme vožnje, dok su 43 prekršaja evidentirana zbog nekorištenja sigurnosne sjedalice za djecu. Zabilježeno je i 18 ostalih prekršaja.

Iz Policijske uprave Banjaluka podsjećaju da su, u skladu sa važećim zakonom, obavezni da koriste bezbjednosni pojas ne samo vozači i suvozači, već i putnici na zadnjim sjedištima.

Kada je riječ o prevozu djece, obavezna je upotreba sigurnosne sjedalice, odnosno dijete do dvije godine se može prevoziti na prednjem sjedištu ukoliko je sigurnosna sjedalica okrenuta u suprotnom pravcu od kretanja putničkog vozila, pri čemu je vazdušni jastuk isključen.

Na zadnjem sjedištu za djecu do pet godina obavezna je upotreba sigurnosne sjedalice, dok se dijete od pet do 12 godina prevozi u sigurnosnoj sjedalici ili na posebnom podmetaču koji omogućava vezanje bezbjednosnog pojasa. djeteta.

Takođe, vozačima je zabranjeno korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, osim ako je uređaj prilagođen upotrebi u vozilu.

Policijska uprava Banjaluka apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe i odgovornim ponašanjem doprinesu većoj bezbjednosti na putevima, štiteći kako sebe, tako i druge učesnike u saobraćaju.

(Mondo)