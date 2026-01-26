"Mame protiv zagađenja" u Banjaluci uputile peticiju Gradu zbog lošeg vazduha

Građanska grupa „Mame protiv zagađenja“ osnovana je u Banjaluci sa ciljem da se ukazivanje na problem zagađenja vazduha učini prioritetom, nakon što su portali cijele zime izvještavali o alarmantnim nivoima zagađenja u gradu.

Izvor: Srna/Danijela Danojlić

Grupa je uputila peticiju Gradu Banjaluka, na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukvoićem, u kojoj traži konkretne mjere za smanjenje zagađenja, naglašavajući da nisu prihvatljive pasivne reakcije nadležnih institucija. „Peticija je upućena Gradu Banja Luka. Tražimo konkretne mjere — ne tišinu“, poručile su mame.

U peticiji su iznijeli sedam ključnih zahtjeva. Naglasili su da zagađenje vazduha ne smije biti ignorisano kad „nakratko bude bolje“ i traže da Grad u roku od sedam dana predstavi preliminarni plan mjera sa jasno definisanim ciljevima, koracima i rokovima, te da taj plan bude javno dostupan.

Takođe zahtijevaju zvanične preporuke o tome koliko je zagađeni vazduh opasan i koliko vremena djeca smiju provoditi napolju. Traže da nadležni svakodnevno upozoravaju građane i prilagođavaju aktivnosti u vrtićima i školama kada je kvalitet vazduha loš, kao i uvođenje besplatnog javnog prevoza u danima kada nivo zagađenja prelazi dozvoljene granice, dok se situacija ne stabilizuje.

Takođe insistiraju na transparentnom sprovođenju mjera u javnom prevozu kako bi se smanjile gužve, broj automobila i ukupno zagađenje, te zahtijevaju obustavu izmjena regulacionih planova dok se ne donese novi Urbanistički plan.

Članice grupe ističu da je cilj ovih zahtjeva zaštita zdravlja građana, posebno djece, i najavljuju da će nastaviti da prate realizaciju mjera i javno upozoravaju na probleme.

„Naša djeca nemaju alternativu. Ako Grad ne preduzme konkretne mjere, svaka loša zima može biti opasna za njihovo zdravlje“, navode u saopštenju „Mame protiv zagađenja“.