Saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom: Pješak podlegao povredama u dobojskoj bolnici

Pješak čiji su inicijali M.D. sa područja grada Doboja preminuo je od zadobijenih povreda nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila juče u mjestu Bukovica Velika.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nesreća je Policijskoj upravi prijavljena oko 11:30 časova, na lokalnom putu u pomenutom naselju. U nezgodi je učestvovao putnički automobil mercedes, kojim je upravljala osoba inicijala G.O. sa područja grada Doboja, i pješak M.D.

Povrijeđeni pješak je nakon nesreće prevezen u bolnicu "Sveti apostol Luka" u Doboju, gdje je ubrzo podlegao zadobijenim povredama.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, koji rukovodi daljom istragom u cilju utvrđivanja svih okolnosti ove tragične nesreće.