Sudar na auto-putu prema Ljubljani: Cisterna u plamenu, saobraćaj potpuno obustavljen

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na auto-putu prema LJubljani, prema prvim informacijama učestvovali su kombi i cisterna koja je eksplodirala, a plamen je zahvatio oba vozila.

Izvor: Screenshot/GP Maljevac

Vatrogasci su i dalje na licu mjesta, javila je RTV Slovenija.

Policijska uprava Maribor saopštila je da je oko 8.00 časova obaviještena o saobraćajnoj nesreći na auto-putu ka Ljubljani.

Saobraćaj je u ovom području potpuno zatvoren i preusmjeren na regionalni put.

Prema nezvaničnim informacijama, detonacija se navodno čula u većem dijelu Slovenske Bistrice.

Policija još nema informacija o eventualno povrijeđenim licima.

(Srna)