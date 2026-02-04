logo
Akcija Sudske policije: U Doboju uhapšen osuđenik koji se skrivao 18 mjeseci

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Službenici Okružnog centra Sudske policije Doboj uhapsili S.T. iz ovog grada, koje se nalazio u bjekstvu godinu i po dana.

hapšenje Izvor: Shutterstock

Hapšenje je izvršeno 3. februara na području Doboja.

"Za navedenim licem bila je raspisana naredba Osnovnog suda u Doboju još u julu 2024. godine. S.T. je prethodno pravosnažno osuđen za krivično djelo teška krađa, ali je uspio da izbjegne izdržavanje kazne skrivajući se 18 mjeseci", naveli su iz Sudske policije RS.

Pripadnici Sudske policije su uhapšenog sproveli i predali službenicima Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Doboj na dalje postupanje.

