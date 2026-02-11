Zbog neplaćenih kazni završio iza rešetaka: Uhapšeni muškarac sproveden na izdržavanje zatvora

Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Doboj juče su oko 21.30 časova, preuzeli i sproveli D.J. (1991) koji je uhapšen na osnovu centralne potjernice Osnovnog suda u Derventi.

Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz Sudske policije, D.J. su prethodno uhapsili policijski službenici Policijske stanice Derventa, nakon čega je sproveden u Kazneno-popravni zavod Doboj i predat na dalje postupanje.

Osnovni sud u Derventi za navedenim licem izdao je i pet naredbi za izdržavanje kazne zatvora.

"Riječ je o višestruko osuđivanom licu zbog prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, pri čemu su mu novčane kazne zamijenjene kaznom zatvora", stoji u saopštenju.

