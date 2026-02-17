Bez poskupljenja vrtića u Doboju, roditelji će i dalje plaćati 250 KM

Skupština grada Doboja usvojila je odluku da ekonomska cijena usluga javnog vrtića "Majke Jugović" bude 572 KM po djetetu, ali učešće roditelja ostaje 250 KM.

Izvor: Shutterstock

Zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić izjavila je novinarima da se razlika sufinansira iz budžeta grada, te naglasila da neće doći do izmjena cijene boravka djece u vrtiću u tekućoj kalendarskoj godini.

Predsjednik Skupštine grada Doboja Zoran Blagojević naveo je da su odbornici danas odlukama umanjili iznos građevinske rente u odnosu na prošlu godinu, dok se cijena uređenja gradskog građevinskog zemljišta nije mijenjala.

Blagojević je rekao da su odbornici odobrili da se pristupi izmjeni regulacionog plana "Centar-blok dva", koji predviđa izgradnju garaže sa suterenom, prizemljem i tri sprata, izgradnju trafostanice, te rekonstrukciju i dogradnju postojećih objekata.

U skupštinskim materijalima za ovu odluku navedeno je da je obuhvaćeno područje od 2,6 hektara, rok za izradu plana je šest mjeseci i da će u formi nacrta o tome biti održana i javna rasprava.

Tokom glasanja uzdržani su bili odbornici SDS-a Stefan Gavrić i SP-a Vedran Gligorić, koji su svoju odluku obrazložili time da garaže jesu potrebne, ali da predlagač nije pojasnio tačnu lokaciju gradnje.

Na današnjoj sjednici raspravljano je o 29 tačaka dnevnog reda.

Odbornici su usvojili odluku o finansiranju kupovine parking karti za doktore medicine zaposlene u Bolnici "Sveti apostol Luka" i lokalnom Domu zdravlja, za šta je u gradskom budžetu predviđeno do 50.000 KM.

Odbornici su usvojili izvještaje o radu za 2025. godinu ustanova i preduzeća čiji je osnivač Gradska uprava Doboj.