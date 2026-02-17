Bez poskupljenja vrtića u Doboju, roditelji će i dalje plaćati 250 KM

Skupština grada Doboja usvojila je odluku da ekonomska cijena usluga javnog vrtića "Majke Jugović" bude 572 KM po djetetu, ali učešće roditelja ostaje 250 KM.
Zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić izjavila je novinarima da se razlika sufinansira iz budžeta grada, te naglasila da neće doći do izmjena cijene boravka djece u vrtiću u tekućoj kalendarskoj godini.
Predsjednik Skupštine grada Doboja Zoran Blagojević naveo je da su odbornici danas odlukama umanjili iznos građevinske rente u odnosu na prošlu godinu, dok se cijena uređenja gradskog građevinskog zemljišta nije mijenjala.
Blagojević je rekao da su odbornici odobrili da se pristupi izmjeni regulacionog plana "Centar-blok dva", koji predviđa izgradnju garaže sa suterenom, prizemljem i tri sprata, izgradnju trafostanice, te rekonstrukciju i dogradnju postojećih objekata.
U skupštinskim materijalima za ovu odluku navedeno je da je obuhvaćeno područje od 2,6 hektara, rok za izradu plana je šest mjeseci i da će u formi nacrta o tome biti održana i javna rasprava.
Tokom glasanja uzdržani su bili odbornici SDS-a Stefan Gavrić i SP-a Vedran Gligorić, koji su svoju odluku obrazložili time da garaže jesu potrebne, ali da predlagač nije pojasnio tačnu lokaciju gradnje.
Na današnjoj sjednici raspravljano je o 29 tačaka dnevnog reda.
Odbornici su usvojili odluku o finansiranju kupovine parking karti za doktore medicine zaposlene u Bolnici "Sveti apostol Luka" i lokalnom Domu zdravlja, za šta je u gradskom budžetu predviđeno do 50.000 KM.
Odbornici su usvojili izvještaje o radu za 2025. godinu ustanova i preduzeća čiji je osnivač Gradska uprava Doboj.