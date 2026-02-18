Uhapšen vozač u Čelincu: Pijan udario pješaka pa pobjegao sa mjesta udesa

Pripadnici Policijske stanice Čelinac uhapsili su T.G. iz ove opštine koji je osumnjičen da je pobjegao sa mjesta saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo upravljajući automobilom pod dejstvom alkohola.

Izvor: Shutterstock

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče u 12.50 časova u mjestu Jošavka na magistralnom putu Čelinac-Ukrina povrijeđen je pješak iz Čelinca Č.B. kome je ljekarska pomoć ukazana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Policija je uviđajem utvrdila da je lice T.G, upravljajući automobilom "opel" sa 2,42 promila alkohola u krvi, učestvovalo u nezgodi, a potom se udaljilo sa tog mjesta, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

T.G. je osumnjičen je za krivična djela nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi i ugrožavanje javnog saobraćaja.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banjaluka.