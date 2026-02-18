logo
Uhapšen vozač u Čelincu: Pijan udario pješaka pa pobjegao sa mjesta udesa

Autor D.V. Izvor mondo.ba
Pripadnici Policijske stanice Čelinac uhapsili su T.G. iz ove opštine koji je osumnjičen da je pobjegao sa mjesta saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo upravljajući automobilom pod dejstvom alkohola.

Čelinac: Pijan udario pješaka pa pobjegao sa mjesta udesa Izvor: Shutterstock

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče u 12.50 časova u mjestu Jošavka na magistralnom putu Čelinac-Ukrina povrijeđen je pješak iz Čelinca  Č.B. kome je ljekarska pomoć ukazana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Policija je uviđajem utvrdila da je lice T.G, upravljajući automobilom "opel" sa 2,42 promila alkohola u krvi, učestvovalo u nezgodi, a potom se udaljilo sa tog mjesta, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

T.G. je osumnjičen je za krivična djela nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi i ugrožavanje javnog saobraćaja.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banjaluka.

