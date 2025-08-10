logo
UKC o stanju pacijenata: Djevojčica povrijeđena u nesreći kod Čelinca i dalje u teškom stanju

UKC o stanju pacijenata: Djevojčica povrijeđena u nesreći kod Čelinca i dalje u teškom stanju

Autor Dušan Volaš
0

Sedmogodišnja djevojčica i dalje je u teškom zdravstvenom stanju nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila u četvrtak u mjestu Grabovica kod Čelinca.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz UKC-a RS su saopštili da je pacijent A.B. u komi i na respiratoru, bez prognoza za dalji ishod liječenja. Ističu da se nastavljaju mjere intenzivnog liječenja A.B. 

Opšte stanje pacijenta S.B. je stabilno i on se premješta u Kliniku za opštu i abdominalnu hirurgiju radi nastavka liječenja.

J.B. je stabilnih vitalnih parametara i ostaje u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje, gdje se nastavljaju terapijske mjere, dodaje se u saopštenju.

Iz UKC-a dodaju da će ovom pacijentu danas biti urađeni kontrolni snimci radi evaluacije povreda.

Pet osoba povrijeđeno je u četvrtak, 7. avgusta, naveče u saobraćajnoj nezgodi na regionalnom putu Čelinac-Ukrina u kojoj su učestvovala dva vozila.

U saobraćajnom udesu učestvovali su "pežo" kojim je upravljalo lice iz Banjaluke čiji su inicijali D.Š. kod kojeg je utvrđeno 0,99 promila alkohola u krvi i automobil "folksvagen", koji je vozilo lice S.B. iz Čelinca, saopšteno je ranije iz Policijske uprave Banjaluka.

(Mondo/Srna)

