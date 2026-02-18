logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo Borislav Paravac, bivši član Predsjedništva BiH

Preminuo Borislav Paravac, bivši član Predsjedništva BiH

Izvor mondo.ba
0

U Doboju je danas nakon duže i teške bolesti preminuo Borislav Paravac, nekadašnji srpski član Predsjedništva BiH, saopšteno je iz Gradske uprave.

Preminuo Borislav Paravac, bivši član Predsjedništva BiH Izvor: Screenshot/Principnews

Paravac je rođen 1943. godine u Kostajnici kod Doboja.

Nakon prvih višestranačkih izbora u BiH kao funkcioner SDS-a cijelu deceniju obavljao je dužnost predsjednika Izvršnog odbora Opštinske uprave Doboj.

U najtežim vremenima devedesetih godina bio je predsjednik Kriznog štaba, preuzimajući izuzetno tešku i odgovornu dužnost koju je dostojanstveno nosio do kraja ratnih sukoba devedesetih, navode iz Gradske uprave Doboja.

Pokušaj krivične odgovornosti za taj period rada rezultovao je sudskim procesom koji je nakon 10 godina okončan oslobađajućom presudom i skidanjem tereta krivice sa njega lično i lokalne zajednice koju je vodio.

Paravac je bio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, a zatim i srpski član Predsjedništva BiH. Bio je i član Senata Republike Srpske.

Komemoracija povodom smrti Paravca biće održana u petak, 20. februara, u velikoj sali Pavlović univerziteta u 11.00 časova, a istog dana u 13.00 časova biće sahranjen na lokalnom groblju Kostajnici kod Doboja.

Tagovi

in memoriam

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ