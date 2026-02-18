Preminuo Borislav Paravac, bivši član Predsjedništva BiH

U Doboju je danas nakon duže i teške bolesti preminuo Borislav Paravac, nekadašnji srpski član Predsjedništva BiH, saopšteno je iz Gradske uprave.

Izvor: Screenshot/Principnews

Paravac je rođen 1943. godine u Kostajnici kod Doboja.

Nakon prvih višestranačkih izbora u BiH kao funkcioner SDS-a cijelu deceniju obavljao je dužnost predsjednika Izvršnog odbora Opštinske uprave Doboj.

U najtežim vremenima devedesetih godina bio je predsjednik Kriznog štaba, preuzimajući izuzetno tešku i odgovornu dužnost koju je dostojanstveno nosio do kraja ratnih sukoba devedesetih, navode iz Gradske uprave Doboja.

Pokušaj krivične odgovornosti za taj period rada rezultovao je sudskim procesom koji je nakon 10 godina okončan oslobađajućom presudom i skidanjem tereta krivice sa njega lično i lokalne zajednice koju je vodio.

Paravac je bio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, a zatim i srpski član Predsjedništva BiH. Bio je i član Senata Republike Srpske.

Komemoracija povodom smrti Paravca biće održana u petak, 20. februara, u velikoj sali Pavlović univerziteta u 11.00 časova, a istog dana u 13.00 časova biće sahranjen na lokalnom groblju Kostajnici kod Doboja.