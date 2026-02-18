Višednevna prognoza za Srpsku: Stižu zahlađenje, snijeg i olujni jugo

U Republici Srpskoj narednih dana biće promjenljivo vrijeme sa kišom, susnježicom i snijegom, a tek u nedjelju, 22. februara, očekuje se da bude toplije uz temperaturu vazduha i do 14 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sutra će biti toplije, ali oblačno i vjetrovito vrijeme uz kraće sunčane intervale, na jugu sa slabom kišom, a duvaće i jak do olujni jugo.

U noći sa četvrtka na petak na planinama i ponegdje u nižim predjelima očekuje se kiša koja će preći u susnježicu i snijeg i biće sve hladnije, a maksimalna temperatura vazduha biće od osam na istoku do 16 stepeni na sjeveru, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.

U petak, 20. februara, biće hladnije uz padavine - u nižim predjelima u Krajini i istoku kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, na planinama snijeg, a na jugu će padati jača kiša i pljuskovi sa gmrljavinom, ali će padavine uveče slabiti.

Maksimalna temperatura vazduha biće od četiri na zapadu do 12 stepeni na jugu, u višim predjelima od dva stepena, a minimalna uveče od minus tri do dva, na jugu do pet, u višim predjelima na zapadu od minus pet stepeni.

U subotu, 21. februara, biće pretežno oblačno sa povremenom susnježicom i slabim snijegom, koji će poslije podne prestati, a minimalna temperatura vazduha biće od minus pet do minus jedan stepen, na jugu do tri, u višim predjelima na zapadu od minus sedam, dok će maksimalna biti od tri do sedam, na jugu do 10, a u višim predjelima od minus jedan stepen.

U nedjelju, 22. februara, biće promjenljivo oblačno uz sunačne periode i toplije, tokom dana je moguća prolazna kiša, a minimalna temperatura vazduha biće od minus dva do četiri, u višim predjelima od minus četiri stepena, dok će maksimalna biti od devet do 14, u višim predjelima od šest stepeni.

Vjetar do 90 km/h u Hercegovini i dijelu Krajine

U Republici Srpskoj sutra se lokalno u brdsko-planinskim predjelima u Krajini i Hercegovini očekuju udari vjetra i do 90 kilometara na čas, upozoravaju iz Republičkog hidrometereološkog zavoda.

U Republici Srpskoj će sutra tokom dana duvati jak do olujni jugo.

Udari vjetra biće od 50 do 70 kilometara na čas.

Na sjeveru se očekuje slab do umjeren vjetar uz udare od 30 do 50 kilometara na čas.