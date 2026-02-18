logo
Ograđen dio "parkića" u centru Banjaluke: Počinju pripreme za izgradnju parohijskog doma (FOTO/VIDEO)

Ograđen dio "parkića" u centru Banjaluke: Počinju pripreme za izgradnju parohijskog doma (FOTO/VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
U centru Banjaluke ograđen je dio takozvanog "parkića" kod spomenika bana Milosavljevića, čime su i zvanično počele pripreme za izgradnju parohijskog doma - pratećeg objekta Sabornog hrama Hrista Spasitelja.

Počinje izgradnja parohisjkog doma u centru Banjaluke Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Planirano je da objekat bude izgrađen na zelenoj površini na uglu kod šetališta Veselina Masleše (preko puta MacTire paba). Za realizaciju projekta iz budžeta Srpske obezbijeđeno je milion KM, a odluka o finansiranju donesena je na sjednici održanoj u oktobru 2025. godine.

Prvi korak ka realizaciji projekta napravljen je 28. maja 2025. godine, kada je na vanrednoj sjednici Skupštine grada Banjaluka jednoglasno usvojeno više tačaka koje se odnose na izgradnju parohijskog doma.

Od tada do danas lokacija nije mijenjana. Riječ je o dijelu zelene površine u popularnom gradskom parku, u samom centru grada.

Gradnja je omogućena izmjenama regulacionog plana, a tom prilikom izvršena je i zamjena zemljišta između Srpske pravoslavne crkve i Grada Banjaluka.

