Parohijski dom niče u centru Banjaluke: Obilježena lokacija u parku kod Hrama (FOTO) 1

Parohijski dom niče u centru Banjaluke: Obilježena lokacija u parku kod Hrama (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić
1

Dan nakon što je Vlada RS usvojila odluku o izgradnji parohijskog doma – pratećeg objekta Sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci, na mjestu predviđenom za gradnju danas su postavljeni plavi drveni kočići koji označavaju početak pripremnih radova.

Počele pripreme za izgradnju Parohijskog doma u centru Banjaluke Izvor: Mondo - Slaven Petković

Objekat će biti izgrađen na dijelu sadašnjeg parka kod spomenika banu Milosavljeviću, na uglu kod šetališta Veselina Masleše, a za njegovu izgradnju iz budžeta Republike Srpske biće obezbijeđeno milion KM.

Prvi korak ka ovom projektu napravljen je 28. maja ove godine, kada je na vanrednoj sjednici Skupštine grada Banjaluka ekspresno i jednoglasno usvojene dvije tačke dnevnog reda koje se odnose na izgradnju parohijskog doma.

Od tada do danas lokacija se nije mijenjala, a današnje obilježavanje parcele plavim kočićima potvrđuje da se planovi privode realizaciji. Riječ je o zelenoj površini u popularnom gradskom parkiću, smještenoj u samom centru Banjaluke.

Podsjećamo, izmjenama regulacionog plana, kojima je omogućena gradnja ovog objekta u centru grada, došlo je i do zamjene zemljišta između Srpske pravoslavne crkve i Grada Banjaluka.

Dokle vise?

Unistavate te nam grad iz dana u dan,a mi cutimo.Nadam se da necemo cutati jos puno!

