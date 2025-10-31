Dan nakon što je Vlada RS usvojila odluku o izgradnji parohijskog doma – pratećeg objekta Sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci, na mjestu predviđenom za gradnju danas su postavljeni plavi drveni kočići koji označavaju početak pripremnih radova.
Objekat će biti izgrađen na dijelu sadašnjeg parka kod spomenika banu Milosavljeviću, na uglu kod šetališta Veselina Masleše, a za njegovu izgradnju iz budžeta Republike Srpske biće obezbijeđeno milion KM.
Prvi korak ka ovom projektu napravljen je 28. maja ove godine, kada je na vanrednoj sjednici Skupštine grada Banjaluka ekspresno i jednoglasno usvojene dvije tačke dnevnog reda koje se odnose na izgradnju parohijskog doma.
Parohijski dom niče u centru Banjaluke: Obilježena lokacija u parku kod Hrama (FOTO)
Od tada do danas lokacija se nije mijenjala, a današnje obilježavanje parcele plavim kočićima potvrđuje da se planovi privode realizaciji. Riječ je o zelenoj površini u popularnom gradskom parkiću, smještenoj u samom centru Banjaluke.
Podsjećamo, izmjenama regulacionog plana, kojima je omogućena gradnja ovog objekta u centru grada, došlo je i do zamjene zemljišta između Srpske pravoslavne crkve i Grada Banjaluka.