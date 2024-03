"Ideja tek na začetku": Stanivuković otkrio gdje se planira graditi "Banjaluka na vodi"

Gradonačelnik Banjaluke najavio mogućnost izgradnje “Banjaluke na vodi”.

Izvor: Gradska uprava Banjaluka

Stanivuković je u intervjuu za Moju Hercegovinu, između ostalog, rekao da je ta ideja tek na začetku.

“Plan je da se preko puta novog parka, na ušću Vrbanje u Vrbas, gradi "Banja Luka na vodi". Ali, to je tek ideja u samom začetku. Prvi put o ovome razgovaramo. Investitori koji su bili zainteresovani za "Beograd na vodi" i za "Novi Sad na vodi", zainteresovani su i za "Banju Luku na vodi". O tome tek treba da se razgovara”, rekao je Stanivuković.

Prokomentarisao je i imovinske odnose koji ometaju izgradnju mosta u Česmi.

“Postigli smo konsenzus sa „Vitaminkom“ i „Niskogradnjom“. Postoje dva individualna objekta na tom potezu. Vlasnik jednog objekta je pristao na određenu cijenu, ali sa drugim objektom imamo poteškoća, jer je pred nama jedan nerealan finansijski zahtjev”, kaže gradonačelnik Banjaluke.

Za budući park kod Delte, rekao je da će biti najveći u BiH, kao i da će se uz Banjalučko polje izgraditi čitavo naselje.

“Taj park će se prostirati na 180.000 kvadratnih metara. To je park koji će biti sedam-osam puta veći nego park Mladen Stojanović. To neće biti najveći park u Srpskoj, nego najveći park u BiH. Uz park na 18 hektara zemlje ide ulica gdje se budući most nastavlja na Novi Borik, a lijevo od puta u budućem obuhvatu regulacionog plana odbornici će odlučivati i pitati se šta će to biti. Ideja je da se uz Banjalučko polje objedini čitavo jedno nasilje koje će se tu graditi.

Dodao je da ove godine očekuju konačan prijedlog za Urbanistički plan na kojem rade već četiri godine.

"Urbanistički plan ne postoji 40 godina. Proces donošenja urbanističkog plana traje tri-četiri godine. Pogubno bi bilo za grad da se ne usvoji nijedan regulacioni plan dok se ne završi urbanistički. To bi doslovno značilo da ne bismo imali nijednu investiciju za te četiri godine. To Banja Luka ne može izdržati.

Radimo na Urbanističkom planu pune četiri godine i očekujemo ove godine konačan prijedlog. Pripremamo se za drugi ponovljeni javni uvid. Na svaku primjedu morate odgovoriti pozitivno, dijlomično pozitivno ili negativno. Tamo gdje odgovorite pozitivno, to je prihvatljivo. Tamo gdje je djelomično prihvatljivo ili nije prihvatljivo, narod opet može na to da se izjašnjava. I zbog toga te procedure toliko dugo traju. Ako ne bismo odgovorili samo na jednu primjedbu ili ako bismo promašili samo jednu proceduru, sutra sve može da padne na Ustavnom sudu. Ovaj gradonačelnik će predložiti prvi Urbaniški plan nakon 40 godina Skupštini Grada. Na odbornicima je da se o njemu izjasne", poručio je Stanivuković.

(Mondo)