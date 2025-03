Nobilo više nije Dodikov pravni savjetnik: Naučio sam kakvu moć ima visoki predstavnik

Ante Nobilo, pravni savjetnik Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, potvrdio je da on više nije na toj funkciji jer se, kako je objasnio, Republika Srpska sada odlučila da nastavi borbu političkim sredstvima.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

“Ja sam advokat u ovom postupku pred Sudom, a ovo sada gdje Republika Srpska ne priznaje odluke Suda i Tužilaštva BiH, onda nema prostora za sudski postupak jer oni ne priznaju te odluke”, rekao je Nobilo.

Na pitanje šta je naučio u toku postupka koji se odvijao pred Sudom BiH u predmetu protiv Dodika i Miloša Lukića, v.d. direktora Službenog glasnika RS, rekao je da je naučio kakva je stvarna moć visokih predstavnika u BiH.

“BiH je idalje duboko podijeljena po nacionalnom ključu i ocjenjujem da je atmosfera bila takva da Dodik praktično nikakve šanse za oslobađajuću presudu nije imao. Ne mogu shvatiti da je 30 godina poslije Dejtonskog sporazuma BiH još uvijek protektorat. Ono što sam naučio je da visoki predstavnik može poništiti zakon, donijeti zakon, čak i tako važan kao što je Kazneni zakon. On može suspendovati i promijeniti Ustav, smijeniti bilo koju osobu s bilo koje funkcije i na taj način poništavati volju naroda. To je nepojmljivo da je 30 godina nakon rata još uvijek u BiH takvo vanredno stanje”, rekao je Nobilo.

Nobilo je situaciju poredio s Njemačkom poslije Drugog svjetskog rata u kojoj su Saveznici, kako je naglasio, već četiri godine od poraza nacizma dozvolili Nijemcima da sami upravljaju državom.

“Jedan od motiva zbog kojih sam prihvatio ovaj postupak je da vidim kako to funkcionira u BiH. Ovaj predmet je imao elemente politike, elemente međunarodnih odnosa, ustavnih problema, a najmanje je to bio kazneno pravni postupak”, naglasio je on za Nezavisne.

Nobilo je rekao da se u BiH dešavaju “šokantne stvari” a da većina u Evropi toga nije svjesna, kao i koliko praksa djelovanja međunarodne zajednice u BiH odudara od demokratskih i pravnih standarda u Europi.

