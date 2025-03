Dodik u NSRS: Određen pritvor Viškoviću, Stevandiću i meni

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Narodnoj skupštini Republike Srpske da je Sud BiH odredio pritvor njemu, premijeru Radovanu Viškoviću i predsjedniku Skupštine Nenadu Stevandiću.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Određen nam je pritvor, ne znam znaš li", rekao je Dodik, obraćajući se Stevandiću.

"Danas su rekli da određuju i to su našli, pošto smo mi iznapadali muslimane, neku Hrvaticu koja će to potpisati. Ok. Sad smo mi kao u pritvoru Hoćete li nas uhapsiti? Hajde probajte“, rekao je Dodik, te dodao:

“Hoćete li uletjeti ovdje u Skupštini? Na čemu zasnivam to svoje samouvjerenje. A šta ćete za mjesec ili dva dana kada ne privedete i ne ostvarite neke želje opozicije, šta ćete onda, hoćete li biti jaki?“

Tužilaštvo BiH izdalo je juče sudskoj policiji naredbu za privođenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijera Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića.

(MONDO)