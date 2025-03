Prekršili odluku o "zaključavanju cijena": Inspektori izrekli 143.000 KM kazni

Na području Kantona Sarajevo tržišno-turistički inspektori su zbog kršenja odluke o "zaključavanju cijena" izdali 48 prekršajnih naloga u iznosu od 143.000 KM, saopšteno je iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Inspektori su za šest dana kontrola izvršili 65 nadzora.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti, Zakon o kontroli cijena predviđa kaznu za pravna lica od 6.000 KM do 30.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 1.000 KM do 3.000 KM, te od 1.000 do 2.000 KM za poslodavca.

Kao jedan od subjekata koji je odgovoran za zaštitu potrošača u Kantonu Sarajevo inspektori će poseban fokus staviti na kretanje cijena, odnosno na kontrolu primjene odluke do kraja maja do kada će se ona primjenjivati.

Nakon stupanja na snagu odluke Vlade Federacije BiH kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena za 65 proizvoda koji su podijeljeni u dvije grupe, tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave su s ciljem zaštite interesa potrošača, te stabilizacije tržišnih oscilacija, pojačali inspekcijske nadzore u maloprodajnim trgovinama.

"Shodno odredbama navedene odluke, trgovci na malo obavezni su da za proizvode na koje se mjera odnosi odrede cijene koje ne mogu biti veće od nivoa maksimalne propisane maloprodajne", podsjećaju iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

(Srna)