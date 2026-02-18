Rusi bijesni, Ukrajinci nezadovoljni, a Amerikanci jedini srećni: Kako su 3 strane doživele prekinute pregovore u Ženevi

Rusi imaju drugačije viđenje pregovora u Ženevi, dok su Amerikanci jedini zadovoljni.

Samit o kraju rata u Ukrajini u Ženevi u Švajcarskoj je prekinut usljed burnih rasprava ukrajinske i ruske delegacije, a kako piše ruska "Gazeta", ruska delegacija je relativno zadovoljna pregovorima koji su trajali dan i po umjesto cijela dva dana kako je prvobitno bilo planirano i najavljeno. Prema informacijama pomenute ruske agencije, delegacije Sjedinjenih Država je jedina skroz zadovoljna, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkrio zašto su prekinuti pregovori ranije u toku dana.

U ime ruske delegacije je govorio za ruske medije Vladimir Medinski, šef delegacije i pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina. On je pregovore ocijenio kao "teške i poslovne" iako je ruska strana ta koja je ekspresno napustila hotel u kom su se pregovori održali.

5 pitanja na stolu u Ženevi

Kako je otkrio Medinski, pet pitanja su bila ključna u pregovorima u Ženevi. To su: teritorije, bezbjednosne garancije, vojni, politički i ekonomski aspekt mogućeg rješenja primirja.

Amerikanci su, prema njegovim navodima, jedini skroz zadovoljni. Smatraju da je načinjen "važan korak unaprijed".

