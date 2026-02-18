Usred gomilanja američkih vojnih snaga: Iran blokirao prolaz kroz koji prolazi 20 odsto svjetske nafte

Iran je privremeno zatvorio dijelove Ormuski moreuz tokom vojne vježbe "Pametna kontrola Ormuskog moreuza", dok se tenzije sa Sjedinjene Američke Države dodatno zaoštravaju.

Izvor: Printscreen/Google maps/Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Iran je upravo zatvorio dijelove Ormuskog moreuza zbog vojne vježbe pod nazivom "Pametna kontrola Ormuskog moreuza", koja uključuje gađanje ciljeva na površini mora bojevom municijom, prema izvještajima svjetskih medija.

Ovaj redak i potencijalno nezbjeležen potez Teherana dolazi usred gomilanja američkih vojnih snaga u Arapskom moru i služi kao direktno upozorenje svijetu u slučaju da predsjednik SAD Donald Tramp naredi napad na Iran.

Poluzvanična novinska agencija Tasnim, bliska paravojnoj Iranskoj revolucionarnoj gardi, izvijestila je u utorak ujutru o uspješnom testiranju raketa ispaljenih sa obale i iz unutrašnjosti zemlje koje su pogodile ciljeve u moreuzu.

Iako Teheran navodi "bezbjednosne razloge" za privremeno zatvaranje, koje bi trebalo da traje nekoliko sati, ovaj potez je izazvao zabrinutost širom svijeta jer 20 odsto svjetske nafte prolazi kroz ovaj plovni put.

Zatvaranju moreuza prethodio je niz incidenata i snažna vojna retorika. Tenzije su dodatno porasle 4. februara kada je američki lovac oborio iranski dron u Arapskom moru jer se previše približio nosaču aviona USS Abraham Linkoln. Istovremeno, Iran je optužen za ometanje trgovačkog broda pod američkom zastavom koji je plovio kroz moreuz.

Američki predsjednik Donald Tramp pojačao je pritisak objavom o raspoređivanju najvećeg svjetskog nosača aviona, američkog broda USS Džerald Ford, sa Kariba na Bliski istok.

Iako je Tramp u početku pretio da će napasti Iran zbog njegovog krvavog suzbijanja antivladinih protesta krajem decembra i u januaru, fokus je sada na njegovom nuklearnom programu. Američka administracija zahtijeva da Teheran potpuno odustane od programa obogaćivanja uranijuma, koji SAD vide kao put do nuklearnog oružja.

"Mogli smo da postignemo dogovor umesto slanja nevidljivih bombardere B-2 da unište njihov nuklearni potencijal. Morali smo da ih pošaljemo", rekao je Tramp, misleći na prošlogodišnje napade u junu kada su američke snage bombardovale ključna iranska postrojenja nakon zastoja u pregovorima.

Izvor: Below the Sky/Shutterstock

Uprkos novoj rundi indirektnih razgovora u Ženevi u utorak, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči potvrdio je da, iako su "vodeći principi" dogovoreni, još uvijek nije postignut potpuni dogovor. Potpredsjednik SAD Dž. D. Vens istakao je za Foks njuz da Iran i dalje odbija da prihvati "crvene linije" koje je postavio Vašington.

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, odgovorio je pretnjom da bi čak i najjača vojska na svijetu mogla da dobije "takav šamar da se više ne bi digla", dodajući da Iran posjeduje oružje sposobno da potopi američke ratne brodove.

Ormuski moreuz je zakrivljeni plovni put širok oko 34 kilometra na svom najužem dijelu. On povezuje Persijski zaliv sa Omanskim zalivom, omogućavajući brodovima pristup ostatku svijeta. Iako Iran i Oman imaju teritorijalne vode tamo, moreuz se smatra međunarodnim plovnim putem.

Istorijski važna za trgovinu svilom i slonovačom, danas je ključna ruta za supertankere koji prevoze naftu i gas iz Saudijske Arabije, Kuvajta, Iraka, Katara, Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata i samog Irana. Većina tih energenata je namijenjena azijskim tržištima, uključujući Kinu, koja je jedini preostali kupac iranske nafte, objavio je Dejli mejl.

Prema podacima Američke administracije za energetske informacije (EIA), većina energije koja prolazi kroz moreuz nema alternativni put iz regiona, uprkos postojanju cjevovoda u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Zbog toga svaka prijetnja zatvaranjem moreuza dovodi do naglog skoka cijena energije na svjetskim tržištima, kao što je bio slučaj tokom izraelsko-iranskog rata prošlog juna.