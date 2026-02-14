logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snažna eksplozija potresla Teheran: Gust dim prekrio nebo iznad iranske prijestonice (Video)

Snažna eksplozija potresla Teheran: Gust dim prekrio nebo iznad iranske prijestonice (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Velika eksplozija potresla je danas Teheran, a prema prvim informacijama, do incidenta je došlo u skladištu municije.

Snažna eksplozija potresla Teheran Izvor: X/Visioner

Velika eskplozija potresla je Teheran, prema navodima na društvenim mrežama. Prema prvim informacijama, do eksplozije je došlo u skladištu municije.

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se kako je gust crni dim prekrio nebo u Teheranu. Za sada nema zvaničnih informacija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

eksplozija teheran Iran

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ