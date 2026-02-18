Ukrajinac se zakucao u pratnju Milojka Spajića: Drama u Crnoj Gori, povrijeđeno više policajaca

Povrijeđena tri policajca u pratnji Milojka Spajića.

Izvor: EPA/BORIS PEJOVIC/MONDO/Nikoleta Vučkević

Povrijeđena su tri policajca u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na putu Maleševo - Kolašin kada je državljanin Ukrajine V.S. (21) udario u vozilo u pratnji premijera Crne Gore Milojka Spajića, pišu "Vijesti". Saobraćaj je privremeno obustavljen dok traje uviđaj na toj dionici puta.

"Danas oko 16.30 časova na putnom pravcu Mateševo–Kolašin došlo je do sudara između vozila marke 'BMW' koje je vozio državljanin Ukrajine i službenog vozila iz pratnje štićene ličnosti. U nezgodi su povrijeđena tri policijska službenika, a saobraćaj na toj dionici puta je privremeno obustavljen dok uviđaj traje.

Uviđaj je u toku. Na licu mjesta nalaze se državni tužilac, koji rukovodi uviđajem, policijski službenici, kao i vještak saobraćajne struke. Saobraćaj je obustavljen na ovoj dionici puta do okončanja uviđaja.

Na osnovu do sada preduzetih radnji i prikupljenih saznanja, sumnja se da je do saobraćajne nezgode došlo na način što je državljanin Ukrajine, koji je upravljao vozilom marke 'BMW', krećući se regionalnim putem R-13 iz pravca Podgorice ka Kolašinu, na dijelu puta gdje se nalazi puna uzdužna, odnosno neisprekidana linija, iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu kolovoznu traku i prednjim dijelom vozila ostvario kontakt sa prednjim dijelom službenog vozila iz pratnje – eskorta štićene ličnosti, koje se kretalo iz pravca Kolašina ka Podgorici.

U vozilu su se nalazila još dva policijska službenika. Sva tri policijska službenika zadobila su tjelesne povrede i ukazana im je ljekarska pomoć. Napominjemo da se štićena ličnost nije nalazila u navedenom vozilu, već u drugom vozilu iz eskorta", navodi se u saopštenju Uprave policije Crne Gore.

(Mondo.rs)