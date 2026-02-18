Tragedija u Nigeriji: Zbog trovanja preminulo najmanje 37 rudara

Najmanje 37 rudara je preminulo, a 25 je hospitalizovano usljed trovanja ugljen-monoksidom u podzemnom kopu, saopšteno je iz policijske uprave pokrajine Plato u Nigeriji.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

U izvještaju se navodi da se nesreća dogodila oko 5.45 časova ujutru u rudarskoj jami u Kampaniju.

Istraga ukazuje da su rudari, starosti od 20 do 35 godina, preminuli nakon udisanja ugljen-monoksida, kojem su bili izloženi za vrijeme podzemnih radova.

Većina rudnika u Nigeriji ne radi prema regulativama i često se ne poštuje zakon o bezbjednosti na radu, dok radnici obično nemaju zaštitnu opremu, prenosi Rojters.

(Srna)