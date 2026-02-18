logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija u Nigeriji: Zbog trovanja preminulo najmanje 37 rudara

Tragedija u Nigeriji: Zbog trovanja preminulo najmanje 37 rudara

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Najmanje 37 rudara je preminulo, a 25 je hospitalizovano usljed trovanja ugljen-monoksidom u podzemnom kopu, saopšteno je iz policijske uprave pokrajine Plato u Nigeriji.

Preminulo najmanje 37 rudara u Nigeriji Izvor: Mondo/Goran Sivački

U izvještaju se navodi da se nesreća dogodila oko 5.45 časova ujutru u rudarskoj jami u Kampaniju.

Istraga ukazuje da su rudari, starosti od 20 do 35 godina, preminuli nakon udisanja ugljen-monoksida, kojem su bili izloženi za vrijeme podzemnih radova.

Većina rudnika u Nigeriji ne radi prema regulativama i često se ne poštuje zakon o bezbjednosti na radu, dok radnici obično nemaju zaštitnu opremu, prenosi Rojters.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nigerija nesreća rudari

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ