Vatikan slavi veliki jubilej: Niz pogodnosti za turiste povodom 400 godina od osvećenja bazilike Svetog Petra

Vatikan obilježava 400 godina od osvećenja bazilike Svetog Petra. Uvodi niz noviteta za turiste.

Izvor: Shutterstock/Mistervlad

Vatikan obilježava 400 godina od osvećenja bazilike Svetog Petra, jedne od najposjećenijih crkvi na svijetu, i nudi turistima proširen program posjete i zabave prilikom njenog obilaska, piše "PBS".

Kardinal Mauro Gambeti je na konferenciji za medije u ponedjeljak 16. februara najavio da će se otvoriti štandovi sa sendvičima i sokovima, a turisti će moći da priđu i velikoj kupoli Mikelanđela.

Najnovije inicijative se odnose na rezervacije ulaznica putem interneta kako bi se smanjilo često višečasovno čekanje u redovima. Takođe, mise će se simultano prevoditi na više od 60 jezika.

