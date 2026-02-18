logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vatikan slavi veliki jubilej: Niz pogodnosti za turiste povodom 400 godina od osvećenja bazilike Svetog Petra

Vatikan slavi veliki jubilej: Niz pogodnosti za turiste povodom 400 godina od osvećenja bazilike Svetog Petra

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Vatikan obilježava 400 godina od osvećenja bazilike Svetog Petra. Uvodi niz noviteta za turiste.

Vatikan obilježava 400 godina od osvećenja bazilike Svetog Petra Izvor: Shutterstock/Mistervlad

Vatikan obilježava 400 godina od osvećenja bazilike Svetog Petra, jedne od najposjećenijih crkvi na svijetu, i nudi turistima proširen program posjete i zabave prilikom njenog obilaska, piše "PBS".

Kardinal Mauro Gambeti je na konferenciji za medije u ponedjeljak 16. februara najavio da će se otvoriti štandovi sa sendvičima i sokovima, a turisti će moći da priđu i velikoj kupoli Mikelanđela.

Najnovije inicijative se odnose na rezervacije ulaznica putem interneta kako bi se smanjilo često višečasovno čekanje u redovima. Takođe, mise će se simultano prevoditi na više od 60 jezika.

(Mondo.rs)  

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vatikan jubilej

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ