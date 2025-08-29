logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potop u Sloveniji: Bujice nose sve pred sobom, putevi zatvoreni (FOTO/VIDEO)

Potop u Sloveniji: Bujice nose sve pred sobom, putevi zatvoreni (FOTO/VIDEO)

Autor Dragana Božić
0

Dio Primorske Slovenije je pogodila jaka oluja nakon višesatnih oborina na tom području.

Nevrijeme u Sloveniji Izvor: Screenshot/Facebook

Jutros su naglo porasle manje rijeke i bujični vodotoci, a oborine poplavljuju nekoliko područja, izvijestila je slovenska Agencija za zaštitu okoliša. Grad Koper je izvijestio da je situacija na terenu opasna te se i pogoršava.

Obilne padavine se još uvijek zadržavaju između Slovenske Istre i unutrašnjosti zemlje. Ponegdje je već palo više od 150 milimetara kiše, izvještava Meteoinfo Slovenija.

Nevrijeme je na području Kopra oštetilo i nekoliko cesta, a ispred tunela Dekani iz smjera Črnog Kala prema autocesti je došlo i do klizišta.

"Cesta u Ospu je zatvorena zbog potoka koji je poplavio cestu, cesta ispred MP Škofije je otežana za vožnju, šahtovi su otvoreni na cesti u Pobegima, regionalna cesta u Cepkiju je potpuno zatvorena", objavljeno je.

Na nekim mjestima širom Slovenije oluje ometaju saobraćaj, prenose Nezavisne novine.

Portal 24ur javlja da su u Kopru na terenu sve raspoložive ekipe, a građane se moli da budu izuzetno oprezni na cesti jer se voda nakuplja na kolovozu.

"Zbog jakog nevremena i brzog porasta vodostaja rijeka Badaševice i Rižane, pozivamo stanovnike na područjima uz obje rijeke da ostanu u svojim domovima. Situacija se brzo pogoršava, ceste se zatvaraju, a područje je opasno za kretanje", poručeno je iz opštine Koper.

Tamošnji su vatrogasci samo do 10 sati zabilježili 70 intervencija zbog oluje. Ističu da životi trenutno nisu u opasnosti, ali mole ljude da se strogo pridržavaju uputa nadležnih službi.

Građanima je poručeno i da uklone svoja vozila s nižih područja i parkinga, a besplatno parkiranje im je ponuđeno u garažama.

Zbog posljedica oluje je zatvorena i pruga Divača-Koper, objavile su Slovenske željeznice, a za putnike je do daljnj organizovan alternativni prevoz.

Slovenačka Agencija za zaštitu okoliša je ranije izdala narančasto upozorenje na oluje i kišu za sjeverozapadni, jugozapadni i centralni dio zemlje. Poslijepodne je za jugoistočni i sjeveroistočni dio Slovenije izdato i žuto upozorenje na oluje.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slovenija nevrijeme

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ