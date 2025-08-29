Potop u Sloveniji: Bujice nose sve pred sobom, putevi zatvoreni (FOTO/VIDEO)

Dio Primorske Slovenije je pogodila jaka oluja nakon višesatnih oborina na tom području.

Izvor: Screenshot/Facebook

Jutros su naglo porasle manje rijeke i bujični vodotoci, a oborine poplavljuju nekoliko područja, izvijestila je slovenska Agencija za zaštitu okoliša. Grad Koper je izvijestio da je situacija na terenu opasna te se i pogoršava.

Obilne padavine se još uvijek zadržavaju između Slovenske Istre i unutrašnjosti zemlje. Ponegdje je već palo više od 150 milimetara kiše, izvještava Meteoinfo Slovenija.

Nevrijeme je na području Kopra oštetilo i nekoliko cesta, a ispred tunela Dekani iz smjera Črnog Kala prema autocesti je došlo i do klizišta.

"Cesta u Ospu je zatvorena zbog potoka koji je poplavio cestu, cesta ispred MP Škofije je otežana za vožnju, šahtovi su otvoreni na cesti u Pobegima, regionalna cesta u Cepkiju je potpuno zatvorena", objavljeno je.

Na nekim mjestima širom Slovenije oluje ometaju saobraćaj, prenose Nezavisne novine.



Portal 24ur javlja da su u Kopru na terenu sve raspoložive ekipe, a građane se moli da budu izuzetno oprezni na cesti jer se voda nakuplja na kolovozu.

"Zbog jakog nevremena i brzog porasta vodostaja rijeka Badaševice i Rižane, pozivamo stanovnike na područjima uz obje rijeke da ostanu u svojim domovima. Situacija se brzo pogoršava, ceste se zatvaraju, a područje je opasno za kretanje", poručeno je iz opštine Koper.

Tamošnji su vatrogasci samo do 10 sati zabilježili 70 intervencija zbog oluje. Ističu da životi trenutno nisu u opasnosti, ali mole ljude da se strogo pridržavaju uputa nadležnih službi.

Građanima je poručeno i da uklone svoja vozila s nižih područja i parkinga, a besplatno parkiranje im je ponuđeno u garažama.

Zbog posljedica oluje je zatvorena i pruga Divača-Koper, objavile su Slovenske željeznice, a za putnike je do daljnj organizovan alternativni prevoz.

Slovenačka Agencija za zaštitu okoliša je ranije izdala narančasto upozorenje na oluje i kišu za sjeverozapadni, jugozapadni i centralni dio zemlje. Poslijepodne je za jugoistočni i sjeveroistočni dio Slovenije izdato i žuto upozorenje na oluje.

(MONDO)