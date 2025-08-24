Jako nevrijeme pogodilo Sloveniju i Italiju: Vjetar čupao drveće, padao grad veličine oraha

Snažno nevrijeme praćen olujnim vjetrom i gradom pogodilo je Sloveniju.

Izvor: Shutterstock

Nevrijeme je zahvatilo centralnu Sloveniju, Ljubljanu, područje Vrhnike i područje od Loga pri Brezovici do naselja Bevke, a počelo juče poslije podne, prenose mediji.

Jak vjetar čupao je krovove i lomio drveće, a padao je grad veličine oraha, u nekim mjestima pala je velika količina koja je morala da se uklanja lopatama.

Danas se prema prognozi slovenačke hidrometeorološke službe očekuje stabilizacija vremena, pretežno sunčano sa temperaturom do 16 stepeni Celzijusovih.

Snažno nevrijeme jutros je pogodilo i sjever Italije, oblasti Ravene i Červije, te provinciju Rimini, gdje je izazvalo poplave.

(Srna)