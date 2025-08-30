"Plivamo po ulici": Stravično nevrijeme u Crnoj Gori, kiša lije kao iz kabla

Nevrijeme pogodilo Crnu Goru, a obilne kiše sa grmljavinom preplavile su primorje.

Stravično nevrijeme u Crnoj Gori, kiša lije kao iz kabla, a očekuju se i grmljavine. Bura i oluja stižu sa zapada iz Hrvatske.

Jako nevrijeme pogodilo je jutros crnogorsko primorje, a kod Kotora se ne vidi prst pred okom zbog kiše. Obilna kiša, praćena snažnim vjetrom, sručila se jutros na Boku Kotorsku.

Kiša lije kao iz kabla, dok se more uzburkalo i talasi su veliki. Nevrijeme je donelo i snažan vjetar, dok se more bukvalno stopilo sa sivim nebom.

"Koliko juče smo uživali u kupanju, danas možemo da plivamo po ulici", kaže jedna turistkinja.

Da podsjetimo, naše područje je pod uticajem ciklona, a kiša i pljuskovi sa grmljavinom već su zahvatili region. Na udaru su Slovenija, Hrvatska, BiH i Crna Gora.

Najkritičnija situacija je na jugu Dalmacije i BiH preko kojih se premješta veoma snažan grmljavinski sistem sa obilnim pljuskovima.

U toku dana ovi predjeli regiona biće na udaru oluja, a sa Jadrana one će zahvatiti i Crnu Goru, uključujući i crnogorksko primorje.

Inače, kako će nad ovim predjelima lokalno pasti 50 do 100 litara kiše po kvadratnom metru, očekuje se opasnost od urbanih poplava i bujica.

