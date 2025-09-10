logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potop u Rijeci, voda ulazi u poslovne prostore

Potop u Rijeci, voda ulazi u poslovne prostore

Autor Dušan Volaš
0

Jaka kiša uzrokovala je poplave na ulicama Rijeke, poplavljeni su i pojedini poslovni prostori, a s obzirom na to da se tokom dana očekuju nove obilne padavine na snazi je crveni meteoalarm.

U Rijeci potopljene ulice Izvor: Facebook

Vatrogasci su na terenu, ispumpavaju vodu iz poslovnih prostora.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je za danas crvena upozorenja zbog obilne kiše za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, dok će za područje Dubrovnika najviši nivo upozorenja biti na snazi od večeras do sutra ujutro, prenose hrvatski mediji.

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uslove koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u saobraćaju, kao i ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

rijeka Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ