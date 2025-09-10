Potop u Rijeci, voda ulazi u poslovne prostore

Jaka kiša uzrokovala je poplave na ulicama Rijeke, poplavljeni su i pojedini poslovni prostori, a s obzirom na to da se tokom dana očekuju nove obilne padavine na snazi je crveni meteoalarm.

Izvor: Facebook

Vatrogasci su na terenu, ispumpavaju vodu iz poslovnih prostora.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je za danas crvena upozorenja zbog obilne kiše za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, dok će za područje Dubrovnika najviši nivo upozorenja biti na snazi od večeras do sutra ujutro, prenose hrvatski mediji.

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uslove koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u saobraćaju, kao i ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi.

Konačno riječka kiša! :D By Mauropic.twitter.com/8EiBphr712 — IstraMet (@IstraMet)September 10, 2025

