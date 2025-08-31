logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kiša napravila haos u Hercegovini: Pogledajte kako izgleda vodopad Kravica (VIDEO)

Kiša napravila haos u Hercegovini: Pogledajte kako izgleda vodopad Kravica (VIDEO)

Autor Dragana Božić
0

Obilne kiše koje su u petak i subotu zahvatile Hercegovinu uzrokovale su brojne probleme i materijalnu štetu, a vatrogasci su imali povećan broj intervencija na ispumpavanju vode iz objekata i uklanjanju stabala.

Poplave u Hercegovini Izvor: Screenshot/BH Meteo

Iz Operativnog centra civilne zaštite Grada Mostara grada saopćeno je da je u subotu na području naselja Žovnica došlo je do plavljenja na lokaciji Mustapića kuće.

Zaposleni centra izašli su na teren gdje su ustanovili da je nakon prestanka padavina, prestala i bujica, ali da su ostali nanosi vode i blata, kako na kulturama, tako i na stambenim objektima.

Na području Čapljine vatrogasci su u posljednja 24 sati imali 16 intervencija gdje su ispumpavali vodu iz podruma, dvorišta, zgrada i podvožnjaka.

Velik broj intervencija vatrogasci su imali i u ostalim dijelovima Hercegovine, a u Čitluku je štetu pretrpjela i Gradska sportska dvorana.

Količinu kiše koja je pala za kratko vrijeme najbolje pokazuje vodopad Kravica kod Ljubuškog, gdje je voda uništila okolne kafiće.

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hercegovina kiša nevrijeme

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ