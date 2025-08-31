Kiša napravila haos u Hercegovini: Pogledajte kako izgleda vodopad Kravica (VIDEO)

Obilne kiše koje su u petak i subotu zahvatile Hercegovinu uzrokovale su brojne probleme i materijalnu štetu, a vatrogasci su imali povećan broj intervencija na ispumpavanju vode iz objekata i uklanjanju stabala.

Izvor: Screenshot/BH Meteo

Iz Operativnog centra civilne zaštite Grada Mostara grada saopćeno je da je u subotu na području naselja Žovnica došlo je do plavljenja na lokaciji Mustapića kuće.

Zaposleni centra izašli su na teren gdje su ustanovili da je nakon prestanka padavina, prestala i bujica, ali da su ostali nanosi vode i blata, kako na kulturama, tako i na stambenim objektima.

Na području Čapljine vatrogasci su u posljednja 24 sati imali 16 intervencija gdje su ispumpavali vodu iz podruma, dvorišta, zgrada i podvožnjaka.

Velik broj intervencija vatrogasci su imali i u ostalim dijelovima Hercegovine, a u Čitluku je štetu pretrpjela i Gradska sportska dvorana.

Količinu kiše koja je pala za kratko vrijeme najbolje pokazuje vodopad Kravica kod Ljubuškog, gdje je voda uništila okolne kafiće.

