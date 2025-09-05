Saobraćajna nesreća na putu Mostar-Buna, poginula starija žena pješak

Žena N.D. (76) poginula je jutros u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Mostar - Buna.

Izvor: Shutterstock

Nesreća se dogodila u 5.05 časova kada je vozilo "ford" kojim je upravljala osoba L.D. (44) udarila N.D. koja je na mjestu smrtno stradala, rečeno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Uviđaj su obavili policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca, a vozilo je izuzeto radi daljih vještačenja.

Saobraćaj na ovoj dionici je normalizovan nakon što se odvijao naizmjenično zbog policijskog uviđaja.

(Mondo)