Saobraćajna nesreća na putu Mostar-Buna, poginula starija žena pješak

Saobraćajna nesreća na putu Mostar-Buna, poginula starija žena pješak

Autor Dušan Volaš

Autor Dušan Volaš
0

Žena N.D. (76) poginula je jutros u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Mostar - Buna.

Saobraćajna nesreća na putu Mostar-Buna, jedna osoba smrtno stradala Izvor: Shutterstock

Nesreća se dogodila u 5.05 časova kada je vozilo "ford" kojim je upravljala osoba L.D. (44) udarila N.D. koja je na mjestu smrtno stradala, rečeno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Uviđaj su obavili policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca, a vozilo je izuzeto radi daljih vještačenja.

Saobraćaj na ovoj dionici je normalizovan nakon što se odvijao naizmjenično zbog policijskog uviđaja.

(Mondo)

