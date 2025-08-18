Tragedija kod Mostara: U saobraćajnoj nesreći poginula maloljetna djevojka

Na magistralnom putu M17.3 u mjestu Hodbina kod Mostara dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubila maloljetna djevojka.

Izvor: PVP Mostar-vatrogasci

U nesreći je učestvovalo vozilo marke "Alfa Romeo", kojim je upravljao Z. M. (2001.) iz Zenice.

Na mjestu suvozača nalazila se četrnaestogodišnja L. H. (2009.), takođe iz Zenice, koja je od zadobijenih povreda, nažalost, preminula na licu mjesta.

Uviđaj su obavili nadležni organi, a istraga o okolnostima nesreće je u toku.

Prema ranijim informacijama, nesreća se dogodila nakon što je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i udario u drvo.

Vozilo je uslijed siline udara potpuno uništeno.

Tragedija se desila u juče oko 19.55 časova.

(Mondo)