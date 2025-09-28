logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šutirao ga do smrti: Pretučeni muškarac iz Grocke preminuo u bolnici

Šutirao ga do smrti: Pretučeni muškarac iz Grocke preminuo u bolnici

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Muškarac iz Grocke uhapšen je zbog sumnje da je nogom više puta udario u stomak muškarca starog 44 godine, koji je od zadobijenih povreda preminuo u bolnici.

muškarac preminuo od posljedica premlaćivanja Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

MUP Srbije saopštio je da se uhapšeni M.C. /30/ sumnjiči da je noćas, u Leštanima, opština Grocka, zadao više udaraca nogom u stomak drugom muškarcu.

Povrijeđeni je zbrinut u Urgentnom centru, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život, nakon čega je preminuo.

Uhapšenom M.C. stavlja se na teret krivično djelo teška tjelesna povreda. Određeno mu je zadržavanje i biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija ubistvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ