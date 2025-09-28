Šutirao ga do smrti: Pretučeni muškarac iz Grocke preminuo u bolnici

Muškarac iz Grocke uhapšen je zbog sumnje da je nogom više puta udario u stomak muškarca starog 44 godine, koji je od zadobijenih povreda preminuo u bolnici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

MUP Srbije saopštio je da se uhapšeni M.C. /30/ sumnjiči da je noćas, u Leštanima, opština Grocka, zadao više udaraca nogom u stomak drugom muškarcu.

Povrijeđeni je zbrinut u Urgentnom centru, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život, nakon čega je preminuo.

Uhapšenom M.C. stavlja se na teret krivično djelo teška tjelesna povreda. Određeno mu je zadržavanje i biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

(Srna)