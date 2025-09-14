Ubistvo u Nišu: Čovjek upucan pred djecom, nije mu bilo spasa

Večeras oko 18 časova u Nišu, kod parka u blizini naselja Beverli Hils, muškarac je ubijen iz vatrenog oružja pred očima velikog broja djece. Hitna pomoć je pokušala reanimaciju, ali mu nije bilo spasa.

Večeras oko 18 časova u Nišu dogodilo se ubistvo. Zločin se, prema nezvaničnim saznanjima, dogodio kod parka u blizini niškog naselja Beverli Hils. Sumnja se da je muškarac upucan iz vatrenog oružja.

Prema prvim informacijama, dvojica muškaraca posvađala su se ispred jedne zgrade, nakon čega je prvi izvadio vatreno oružje i upucao drugog sa dva hica. Jezivo ubistvo se dogodilo pred očima velikog broja djece, koja su počela da vrište.

Pogledajte prve fotografije nakon ubistva u Nišu:

Hitna pomoć je odmah intervenisala i pokušala reanimaciju, ali upucanom muškarcu nije bilo spasa. Tijelo žrtve pronađeno je na trotoaru između dvije zgrade, a očevici navode da su se čula dva hica. Policija je blokirala čitav kraj i u toku je intenzivna potraga za ubicom. Svi detalji incidenta i motiv još uvijek se utvrđuju.

