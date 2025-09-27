logo
Porodična tragedija u Despotovcu: Unuk ubio baku i djeda?

Autor mondo.ba
0

Tijela starijeg bračnog para pronađena su u kući u selu kraj Despotovca, a policija sumnja na dvostruko ubistvo.

Dvostruko ubistvo u kući kod Despotovca Izvor: Kurir.rs/Marko Smiljković

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, dvostruko ubistvo se dogodilo oko četri sata ujutru.

"Sumnja se da je zločin počinio njihov unuk koji ima 39 godina i koji je nakon jezivog ubistva pobegao. Navodno, on je danima dolazio kod babe i dede, a juče je došao svojim kamionom kod njih kako bi ih posjetio",  kaže izvor pomenutog portala i dodaje:

"Iz za sada nepoznatog razloga dogodilo se dvostruko ubistvo, a osumnjičeni ubica je nakon krvavog pira, navodno, uzeo automobil svog dede i pobjegao."

Za sada nije poznato ko je pronašao tijela supružnika i jezivi zločin prijavio policiji.

Ljekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt supružnika, a dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Jagodini, koji je i dalje na terenu naložio je da se tijela pošalju na obdukciju kako bi se utvrdilo od kojih povreda je nastupila smrt.

Intezivno se traga za osumnjičenim, a istraga je i dalje u toku.

(Kurir/Mondo) 

