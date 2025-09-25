logo
U kući mu pronašli oružje i drogu: Osumnjičenom za ubistvo hrvatskog političara određen istražni zatvor

U kući mu pronašli oružje i drogu: Osumnjičenom za ubistvo hrvatskog političara određen istražni zatvor

Autor Dušan Volaš

Autor Dušan Volaš
0

Županijski sud u Slavonskom Brodu odredio je jednomjesečni istražni zatvor 32-godišnjaku osumnjičenom da je prije dva dana ubio bivšeg člana saborske komisije za građanski nadzor bezbjednosno-obavještajnih službi.

Osumnjičenom za ubistvo hrvatskog političara određen istražni zatvor Izvor: Shutterstock

Osumnjičenom se na teret stavljaju ubistvo i trgovina drogom.

Hrvatski mediji napominju da je u utorak u selu Šušnjevci kod Bukovlja ubijen 61-godišnji Zoran Grgić, stručnjaka za bezbjednosti i bivši član saborske komisije za građanski nadzor bezbjednosno-obavještajnih službi.

Prema dosadašnjim informacijama, osumnjičeni je žrtvu zaustavio automobilom i ispalio više hitaca, a Grgić je preminuo na licu mjesta.

Prilikom pretresa kuće i prostorija koje koristi osumnjičeni pronađeno je i oduzeto gotovo 14 kilograma marihuane, šest biljaka indijske konoplje te oprema za njihov uzgoj.

Pronađene su i ručne bombe, tromblonske mine, municija i drugi predmeti vojne namjene.

Oružje kojim je ubijen Grgić, međutim, i dalje nije pronađeno.

Advokat osumnjičenog Vedran Pavelić rekao je da je odluka o istražnom zatvoru donesena zbog opasnosti da će osumnjičeni pobjeći, da će boravkom na slobodi skriti ili uništiti dokaze i da će ponoviti krivično djelo.

Istražni zatvor određen je na 30 dana, a moguće ga je produžiti za još dva mjeseca te, po potrebi, za dodatna tri mjeseca.

Osumnjičeni je već bio uslovno kažnjen jer je iz svoje kuće iz pištolja ispalio jedan hitac u pravcu druge kuće u kojoj su bili ljudi.

